Milano, 26 mar. (Adnkronos) - In Lombardia si contano da ieri 5.077 nuovi positivi al Covid19 e 100 vittime, secondo gli ultimi dati della Regione. Scendono in compenso i posti letto occupati nei reparti da pazienti Covid: sono 21 in meno di ieri, per un totale di 7.111.