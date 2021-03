Covid: Draghi, Salvini? 'chiusure dipendono da dati, misure non sono campate per aria'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Per Matteo Salvini impensabile tenere tutto chiuso? "Pensabile o impensabile dipende solo dai dati che vediamo. Dopo un anno di sofferenza si sa qualcosa di più sulle fonti di contagio, un anno di sofferenza ha mostrato che queste regole non sono campate per aria. E' desiderabile riaprire, questo lo è anche per me, dopo di che quando, se e come dipende dai dati che abbiamo a disposizione". Così il premeir Mario Draghi, in conferenza stampa.