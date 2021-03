Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "L'impressione è che sia interesse di tutti arrivare ad un accordo, nessuno ha voglia di andare in tribunale". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa in merito alla destinazione del vaccino Astrazeneca prodotto in una fabbrica olandese e che sarebbe destinato alla Gb. "Il revanscismo" tra Ue e Gran Bretagna "non porta a nessuna parte"