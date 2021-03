Covid: Draghi, 'blocco export vaccini in base a reciprocità e proporzionalità'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Il criterio enunciato dalla Commissione Ue in parte modifica criterio precedente. Prima l'unico requisito per lo stop all'export di un certo vaccino era il non rispetto del contratto da parte di una società. Ieri la Commissione ha allargato il criterio introducendo le parole proporzionalità e reciprocità. Conta anche cosa fa il Paese verso cui un vaccino è diretto, ovvero se consente o meno le esportazioni. La proporzionalità è un criterio più sottile, riguarda la spedizione di vaccini verso un Paese che ha una percentuale già alta di vaccinati". Lo dice il premier Mario Draghi, intervenendo in conferenza stampa .