Covid: Boccia, 'punto fermo leale collaborazione Governo-Regioni'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "La leale collaborazione che spesso ha chiesto il presidente Mattarella è stato un punto fermo del rapporto tra governo e regioni. Il mondo è andato in crisi e nessuno pensava che potesse andare in crisi su un diritto che è scolpito nella nostra Costituzione, come quello alla salute". E’ quanto dichiarato dall’ex ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia, Pd, nel corso della trasmissione Titolo V, condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti su Rai 3.