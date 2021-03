Covid: Bertolaso, 'miglioriamo, si vedrà di cosa è capace la Lombardia' (2)

(Adnkronos) - Oggi, ha sottolineato a proposito dell'ospedale temporaneo realizzato a Milano, "abbiamo registrato in Fiera il paziente numero 404 da quando ha aperto, ci sono 72 pazienti in rianimazione in Fiera provenienti da tutta la Lombardia".

Questi, ha detto, "non sono numeri che mi danno soddisfazione, mi addolora molto. Forse se si fosse lavorato meglio, se si fosse fatto un lockdown più rigido a novembre, come quello di marzo 2020, non ci saremmo trovati delle condizioni di dover stare a casa a Natale e di non poter godere delle nostre montagne durante l'inverno".