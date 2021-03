Come preparare la supply chain per le nuove sfide nell'era post-COVID

Il 2020 sarà per sempre associato a un evento di eccezionale portata che ha causato significativi cambiamenti alla nostra quotidianità. Nessun settore è stato risparmiato, e anche se per alcuni l’impatto è stato maggiore che per altri, si stima che la pandemia - favorendo la transizione dal negozio fisico all’online e generando un’improvvisa impennata della domanda - abbia accelerato la crescita dell'e-commerce di diversi anni. Tale crescita ha rappresentato una sfida senza precedenti per l'intera supply chain. Tra lockdown e misure di distanziamento sociale, i consumatori si sono affidati a Internet per ricevere direttamente a casa beni di prima necessità, esigendo lo stesso livello di servizio. In molti casi, ciò si è rivelato impossibile.

Sicuramente un insegnamento di questo difficile periodo che resterà ai retailer è quanto la tecnologia sia in grado di migliorare la resilienza e l’affidabilità della supply chain e di permettere una maggiore visibilità – fattore chiave per il futuro della supply chain – con l’utilizzo congiunto di soluzioni hardware e software.

Abbracciare la nuova normalità

I cambiamenti che la pandemia ha portato nel panorama dell'e-commerce rimarranno probabilmente anche nel prossimo futuro. Mentre le reali differenze tra paesi e il digital divide spiegano come l'adozione dell'e-commerce sia tutt'altro che universale, i consumatori concordano sul fatto che acquistare online porti convenienza, varietà e sicurezza. D’altra parte, per molti retailer si tratta di un canale di vendita aggiuntivo che sta diventando sempre più indispensabile. L'incertezza che circonda le mutazioni del virus e le possibili future ondate epidemiche, unita alla crescita costante del mercato globale dell'e-commerce, sono fattori che obbligano le supply chain a operare costantemente sotto pressione e ad adoperarsi per essere in grado di sostenere ulteriori carichi di lavoro nel prossimo futuro. Tutto ciò inizia con operazioni di magazzino resilienti, efficienti e produttive.

Il magazzino pronto ad ogni evenienza

Gli operatori di magazzino si trovano oggi di fronte a sfide quali picchi della domanda costanti, una prospettiva di crescita elevata, carenza di personale, lungaggini nella formazione dei dipendenti e, in alcuni casi, la gestione di hardware e/o software obsoleti. In altre parole, sono già sotto pressione, senza considerare l'onere aggiuntivo dei problemi sanitari derivanti dal COVID-19 e il conseguente aumento di volume degli ordini. Tuttavia, questi problemi posso esser superati e risolti adottando soluzioni che, attivate in concomitanza, possono aiutare a fornire la visibilità necessaria, sempre più fondamentale per completare ed eseguire in maniera efficiente operazioni di magazzino e di gestione dei flussi di lavoro, oltre che servire a migliorare l’intera supply chain.

Innovare il magazzino

Il vero primo passo per massimizzare l'efficienza di magazzino è avere una chiara analisi degli obiettivi, del budget e dei tempi per determinare quali investimenti daranno il miglior rendimento e benefici totali. L’innovazione incrementale consentirà al magazzino di evolvere gradualmente verso una maggiore produttività, conformità e automazione a un ritmo adeguato alle esigenze dell’azienda. La modernizzazione può essere suddivisa in cinque fasi principali, che offrono un controllo e una visibilità crescenti.

Migliorare l'empowerment dei singoli lavoratori: ottenere il controllo e la visibilità delle operazioni aziendali passando da dispositivi e sistemi operativi legacy (OS) a un numero maggiore di computer e scanner mobile Android™ con interfacce intuitive e semplici funzionalità per l'acquisizione dei dati. Migliorare l’agilità del team e ottimizzare i flussi di lavoro: migliorare ulteriormente il controllo operativo e la visibilità attraverso innovazioni come computer mobile wearable, scanner ad anello e display head-up che possono essere associati a software di comunicazione e collaborazione. Questa tecnologia facile da implementare migliora i flussi di lavoro per incrementare la produttività. Aumentare la visibilità e l'utilizzo delle risorse: utilizzare la visibilità mirata in tempo reale e la tecnologia di localizzazione che integra il software come un elemento essenziale per migliorare l’efficienza. I sensori e le tecnologie di identificazione a radiofrequenza (RFID) possono migliorare notevolmente la gestione dell'inventario, la gestione del cantiere e molto altro ancora. Operare con guide e processi decisionali in tempo reale: concretizzare l'uso diffuso della tecnologia di visibilità in tempo reale e di rilevamento e delle soluzioni di automazione della robotica. Operare con prestazioni data-driven: effettuare operazioni predittive e adattive attraverso la prescriptive analytics, dati in tempo reale basati su sensori, automazione robotica e apprendimento automatico per anticipare e risolvere le sfide future.

Oltre il magazzino

Quando si tratta di trasporti, le sfide oggi includono la mancanza di conducenti qualificati e una scarsa fidelizzazione del personale, nonché lo scarso coordinamento tra operatori di magazzino, fornitori e clienti, che a sua volta porta a camion per le consegne semivuoti, aumento della congestione del traffico e inquinamento atmosferico. Le tecnologie che aiutano a rilevare e fornire visibilità completa e in tempo reale sullo stato delle scorte e dell’evasione degli ordini possono aiutare sia i magazzini che i centri di distribuzione. Allo stesso modo, parlando di consegne dell'ultimo miglio, i consumatori oggi si aspettano di ricevere i prodotti e/o i servizi il giorno successivo all’acquisto, quindi i retailer che vogliono fidelizzarli devono trovare il modo per esaudire queste esigenze. Tutto ciò, a sua volta, richiede investimenti in tecnologie per fornire un monitoraggio accurato dell'inventario in entrata e in uscita e visibilità sui touchpoint della supply chain. Inoltre, dal momento che il tasso di restituzione degli acquisti online è di gran lunga superiore a quello degli acquisti offline, gli e-tailer hanno tutto l'interesse ad investire in tecnologie che aumentano la visibilità della logistica di ritorno e facilitano il processo di reso.

Garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti

Con l’esperienza del COVID-19, gli operatori di magazzino devono oggi anche integrare rigorose misure di sicurezza – dal punto di vista sanitario e igienico - per limitare le chiusure del magazzino ed evitare interruzioni della supply chain. La tecnologia Bluetooth Low Energy, integrata con le giuste soluzioni hardware e software, può fornire visibilità sul tempo in cui i lavoratori si trovano troppo vicini l'uno all'altro e incoraggiare un maggiore distanziamento. Può anche consentire di effettuare rapidamente il tracciamento dei contatti se i casi positivi sono confermati nell’ambito della struttura, e poter prendere così le misure adeguate di isolamento del personale e disinfezione senza richiedere una sospensione completa del turno o la chiusura del magazzino.

La visibilità è l’elemento chiave

L'implementazione di nuove tecnologie come parte di una strategia di modernizzazione delle operazioni sull'intera supply chain è fondamentale per restare competitivi nell'economia on demand. Queste nuove tecnologie hanno uno scopo essenziale, che è quello di fornire maggiore visibilità e controllo, entrambi fattori che aiutano a migliorare l'efficienza, la produttività, la reattività e performance. Anche se implementare una supply chain personalizzata richiede tempo ed energie, i benefici a breve e lungo termine varranno sicuramente lo sforzo.