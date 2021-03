Amazon, al via Innovation Award 2021 per consegne ecosostenibili

(Labitalia) - Si è svolto questa mattina, in modalità digitale, l’incontro di presentazione della quinta edizione dell’Amazon Innovation Award, il concorso ideato da Amazon in collaborazione con alcune delle principali università italiane. Quest’anno, per la prima volta, a fianco del Politecnico di Milano e dell’Università di Roma Tor Vergata, risponderà alla sfida anche il Politecnico di Bari. Alla presentazione del contest sono intervenuti Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Italia Logistics, e Marco Ferrara, Amazon Italia Logistics senior manager, i quali hanno presentato il tema scelto per la nuova edizione ed hanno risposto a tutte le domande degli studenti. In questa quinta edizione, i partecipanti, suddivisi in team di massimo 5 studenti, sono chiamati a sfidarsi elaborando un progetto originale focalizzato sui depositi di smistamento e sulle consegne dell’ultimo miglio, individuando nuove soluzioni per rendere i processi più ecologicamente sostenibili, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2. La scelta di una tematica legata all’ambientale e in linea con The Climate Pledge, l’impegno concreto assunto da Amazon per raggiungere i risultati dell’accordo sul clima di Parigi con 10 anni di anticipo. Nelle prossime settimane tutti gli studenti che decideranno di raccogliere la sfida dell’Innovation Award avranno l’opportunità di rivolgere i loro quesiti ad un team di dipendenti che li guiderà attraverso tour virtuali per scoprire il “dietro le quinte” di un deposito di smistamento Amazon. L’obiettivo dell’Amazon Innovation Award è far conoscere agli studenti l’attività dell’azienda, coinvolgendoli nello sviluppo di un’idea creativa seguendo il modello e l’approccio che Amazon adotta internamente per promuovere il cambiamento e l’innovazione.

Nei prossimi mesi ciascun ateneo sarà chiamato a scegliere i progetti migliori presentati dagli studenti che si sfideranno poi nella fase finale. La scelta del vincitore nazionale spetterà ad una giuria composta da manager Amazon, i quali avranno il compito di valutare i progetti finalisti sulla base dei criteri di fattibilità, scalabilità, impatto sul cliente e applicabilità delle tecnologie proposte. A questi criteri si aggiungono anche i cinque principi di leadership di Amazon: pensare in grande, inventare e semplificare, insistere sugli standard più elevati, analizzare in profondità e l’attenzione al cliente.

I componenti del team vincitore di ciascun ateneo riceveranno in premio un dispositivo Amazon Echo. Gli studenti del gruppo vincitore a livello nazionale riceveranno un account Audible, un abbonamento annuale alle pubblicazioni dell’Harvard Business Review e avranno la possibilità di affiancare per un’intera giornata lavorativa il responsabile del deposito di smistamento più vicino alla propria università. Inoltre, Amazon offrirà a tutti gli studenti coinvolti nel contest la possibilità di candidarsi per una posizione in azienda accedendo direttamente alla fase dell'intervista panel. Giunto alla quinta edizione, l’Innovation Award è un concorso lanciato da Amazon in Italia in collaborazione con alcune delle principali università italiane. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di stimolare gli studenti a mettere in gioco le proprie conoscenze e la propria creatività elaborando idee e soluzioni originali ed innovative. Nel corso degli anni il contest è cresciuto e ha coinvolto oltre 1.300 studenti: la prima edizione del 2016 ha coinvolto solo gli studenti del Politecnico di Milano per poi estendersi nelle due edizioni successive ad altri rinomati atenei italiani. Nel 2019, per la prima volta, l’Innovation Award ha coinvolto anche gli studenti francesi dell’École Centrale de Lyon, della Business School Edhec e dell’università di ingegneria Mines ParisTech.