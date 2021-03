Rossi "L'inizio della stagione è sempre emozionante"

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) - "L'inizio della stagione è come il primo giorno di scuola: si fa la foto in griglia tutti insieme, c'è sempre un po' di emozione. Sono passato da un team all'altro, mi sento bene. I test non sono andati per niente male e ora sta a noi vedere come andranno le cose". Lo ha detto il pesarese della Petronas, Valentino Rossi, in conferenza stampa alla vigilia del primo weekend del Mondiale 2021 di MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar. "Se sono più rilassato dal passaggio al team clienti? Sia nel team ufficiale che in Petronas tutti danno il massimo e puntano alla vittoria - ha aggiunto il 'Dottore' - C'è sempre la pressione, cambia solo che ci sono meno persone intorno alla moto. Sono poi contento di avere Franco Morbidelli come compagno: è un grande amico e passiamo molto tempo insieme a Tavullia. È uno dei migliori piloti in griglia e anche questo mi dà la motivazione, lottare con lui ogni weekend". "Spero non sia il mio ultimo anno, ma dipende molto dai risultati. Non voglio dare percentuali ora. Non so ancora se sarà la mia ultima stagione", ha chiosato Rossi. (ITALPRESS). spf/mc/red 25-Mar-21 16:04