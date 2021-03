Moody’s: rialza a 'stabile' outlook settore bancario Italia

Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - L'agenzia Moody's ha rialzato da 'negativo' a 'stabile' l'outlook per il sistema bancario italiano motivando la decisione con l'aspettativa per la ripresa della nostra economia dopo la forte contrazione indotta dal coronavirus nel 2020. "Il settore beneficerà di accantonamenti inferiori rispetto alle perdite di credito previste dall'IFRS 9 rispetto allo scorso anno", spiega Moody's che comunque si attende un livello di accantonamenti "elevato". Alla scadenza delle moratorie, inoltre, si stima "un aumento dei cfrediti deteriorati" anche se "il costante sostegno del governo sotto forma di garanzie sui prestiti, insieme alle continue cessioni di Npl, compenserà in parte il deterioramento della qualità degli attivi".9