Milano: questore Trapani vieta i funerali a nipote boss Messina Denaro, disposta autopsia

Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - Niente funerali per Gaspare Allegra, l'avvocato 37enne, nipote del boss latitante Matteo Messina Denaro, morto nei giorni scorso dopo essere cauto in un dirupo in Lombardia, durante una escursione. Il Questore di Trapani Salvatore La Rosa ha vietato la cerimonia funebre per il giovane legale per motivi legati all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato notificato oggi ai familiari ma anche al sindaco di Santa Ninfa, piccolo paese dove sarà tumulato Allegra. L'avvocato era figlio di Rosario Allegra, morto di recente e della sorella del boss latitante Matteo Messina Denaro.

Intanto la Procura di Lecco ha disposto l'autopsia sul corpo di Gaspare Allegra, che sarà eseguita nei prossimi giorni.