Iv: Renzi, 'Italia Viva c'è, suona strano a chi non ci ama ma è un dato di fatto'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo lanciato 'La Primavera delle idee', come Italia Viva. Nel mio lungo intervento in Assemblea Nazionale ho spiegato il senso di questa iniziativa". Lo scrive Matteo Renzi nella enews invitando ad "organizzare eventi, iniziative, seminari a distanza, incontri I primi sono stati quelli organizzati da Elena Bonetti sui diritti delle donne e da Ciro Buonajuto sulla lotta alle mafie, ma già nei primi giorni abbiamo messo in campo quasi cento eventi, con tanta voglia di partecipazione. Italia Viva c’è. E questo suona strano a chi non ci ama, ma è un dato di fatto per i tanti che si impegnano, lottano, faticano e ottengono risultati. Grazie!".