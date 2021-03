Made in Italy Fund torna a investire nel settore Fashion e lo fa rilevando dal fondo di investimenti

L Catterton il brand Dondup. Il fondo di Private Equity, gestito e promosso da Quadrivio & Pambianco, ha alzato il suo target di raccolta passando da 200 milioni (a oggi già investiti per più del 70%) a 300 milioni.

Fondata nel 1999 a Fossombrone in provincia di Pesaro e Urbino, Dondup produce e distribuisce abbigliamento ready-to-wear sia maschile che femminile e 100% Made in Italy. Il brand propone uno stile contemporaneo, ricercato nelle forme e nei materiali, che omaggia la denim-culture con un’attenzione ai dettagli tipica dell’haute couture.

Dondup è il settimo investimento di Made in Italy Fund, il quarto nel settore del Fashion.

L’operazione ha come obiettivo la creazione di un gruppo industriale, che promuova e valorizzi le sinergie attuabili tra l’azienda acquisita e alcune delle realtà in portafoglio, attive nel segmento moda.

Nella fattispecie: 120%Lino, azienda italiana leader nella produzione di capi in lino e fibre naturali, e Rosantica, brand specializzato nella produzione di borse gioiello e accessori preziosi.

Tra le strategie perseguite: la condivisione di iniziative di natura produttiva, commerciale e di comunicazione, funzionali all’attivazione dei processi e in grado di favorirne la sostenibilità nel medio lungo periodo.

Dondup ha chiuso il bilancio 2020 con un fatturato di oltre 52,6 milioni di euro e un EBITDA di 14,2 milioni di euro. Numeri che confermano come l’azienda non abbia risentito degli effetti legati alla pandemia del Covid-19. Dondup realizza oggi il 65% del suo fatturato in Italia e la restante quota nei mercati esteri, prevalentemente europei. L’acquisizione da parte di Made in Italy Fund intende sostenere ulteriormente lo sviluppo del business, attraverso un piano di espansione internazionale, con focus in Europa e nel mercato statunitense dove 120%Lino e Rosantica sono già presenti in modo strutturato.

Made in Italy Fund intende anche promuovere e rafforzare il posizionamento del brand, attraverso una strategia di comunicazione mirata, che ne consolidi l’awareness e la brand identity, trasformandolo in un brand aspirazionale.

Tra le leve per lo sviluppo del marchio c’è anche il potenziamento del canale retail: oggi Dondup ha un solo negozio monomarca a Milano, in Via della Spiga. Tra le attività in agenda, anche l’apertura di nuovi flagship store nelle principali capitali europee ed extra europee, a cui si aggiunge l’implementazione e il rafforzamento del canale online e una maggiore attenzione al tema della sostenibilità.

I prodotti Dondup sono 100% Made in Italy e sposano il concetto di moda sostenibile, riducendo al minimo l’impatto ambientale.

“Dondup é la settima partecipazione dalla nascita di Made in Italy Fund e conferma la nostra strategia di investire su aziende italiane con un forte know-how e di essere per loro uno strumento di crescita a livello internazionale e di aggregazione” aggiunge Alessio Candi, Partner di Made in Italy Fund, “Siamo quindi orgogliosi di poter annoverare Dondup tra le aziende del nostro portafoglio.”

Come conferma Mauro Grange, Amministratore Delegato del Gruppo costituito da 120%Lino, Rosantica e Dondup, che afferma: “Per Dondup abbiamo un grande piano di espansione e internazionalizzazione. Intendiamo rafforzare il brand, in particolare negli USA dove sono già presenti 120%Lino e Rosantica, agendo in ottica industriale e facendo leva sulle sinergie esistenti tra le diverse aziende e riservando grande attenzione al tema della sostenibilità. Questa nuova operazione rappresenta un ulteriore tassello della strategia del Gruppo, finalizzata alla creazione di un polo del Fashion, di cui oggi fanno già parte 120%Lino e Rosantica.”

Nelle parole di Matteo Anchisi, Amministratore Delegato di Dondup che diventa azionista, troviamo

una sintesi dell’operazione: “Sono molto felice di intraprendere questo percorso con una realtà come Made in Italy Fund, fin dai primi incontri la visione comune è stata un grande facilitatore. Il rispetto per il percorso che Dondup ha intrapreso: dalla transizione ad un prodotto 100% Made in Italy, alla particolare attenzione ai temi della sostenibilità fino alla volontà di far crescere questo brand in maniera graduale e costruttiva, mi hanno convinto a investire insieme al fondo, con il quale sono sicuro raggiungeremo grandi traguardi.”

“Con Dondup puntiamo a ridefinire l’internazionalità di un brand già conosciuto, a cui vogliamo dare più identità e desiderabilità” aggiunge Francesca Roni, Operating Partner di Made in Italy Fund, “Creeremo un centro dedicato al re-use, re-cycle and re-sale del prodotto jeans, comunicando così i valori di sostenibilità e onestà del brand, per fidelizzare anche le generazioni più giovani.”

Advisors dell’operazione sono stati: Finerre (Ermanno Restano), lato Quadrivio & Pambianco, ed Emintad (Luciano Di Fazio), lato L Catterton.

Per gli aspetti legali e fiscali Quadrivio & Pambianco è stata assistita da Legance (Avv. Gian Paolo Tagariello, Avv. Claudia Gregori e Avv. Guido Iannoni).

I venditori sono stati invece assistiti per gli aspetti legali da NCTM (Avv. Pietro Zanoni).