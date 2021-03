Roma, 25 mar (Adnkronos) - "Basta con l’atteggiamento incomprensibile della Lega, in aula e in tv chiede più ristori, pur avendo tutti i ministri che si occupano di attività economiche, incluso il turismo. Invece che propaganda facciano le battaglie vere per salvare le attività economiche". Lo scrive su Twitter Andrea Marcucci.