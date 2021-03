Dante: Meloni, 'è il padre dell'identità italiana, dobbiamo difenderla'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Dante è autenticamente nostro, è autenticamente italiano, è autenticamente cristiano. Dante è il padre della nostra identità, un'identità che vogliamo difendere, a partire dalla nostra lingua, il quarto idioma più studiato al mondo, ma che l'Italia ancora non ha neanche riconosciuto come lingua ufficiale della Repubblica italiana". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un video postato su Facebook.

"Così Fratelli d'Italia -ricorda la leader del partito- ha presentato una proposta di legge costituzionale e ha presentato una mozione per chiedere l'utilizzo esclusivo della nostra lingua negli atti del Parlamento, della Pubblica amministrazione, degli Enti locali. Onoriamo Dante e difendiamo insieme la nostra identità".