Covid: Zampa, 'con Draghi per distribuzione equa e rapida vaccini in tutti Paesi Ue'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “La battaglia che il presidente del Consiglio Mario Draghi sta combattendo con l’Europa per il rispetto degli impegni assunti da “alcune case farmaceutiche” sui vaccini e sulla loro distribuzione, è la battaglia in cui il partiti democratico si riconosce. Siamo al suo fianco perché la distribuzione sia equa e rapida a tutti i paesi europei a cominciare dall’Italia. Anche questo contribuirà a costruire un’Europa più solida, unita e solidale”. Così in una nota Sandra Zampa, responsabile Salute del PD.