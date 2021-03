Covid: Gubian amministratore unico e dg Aria fino ad approvazione bilancio

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Lorenzo Gubian sarà da oggi amministratore unico e dg di Aria "fino all'approvazione del bilancio", dopo le dimissioni in blocco del cda, come richiesto lunedì dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Lo ha spiegato lui stesso, in Commissione al Pirellone; e a chi gli chiedeva se potesse conservare i due ruoli, "mi risulta che le due posizioni siano compatibili", dice. "Conservo i due ruoli, e poi non è una decisione che spetta a me".