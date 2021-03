Covid: De Corato, 'contro Lombardia accanimento, Toscana e Campania fatto peggio'

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che qui c'è accanimento, si parla solo della Lombardia, anche i media radiotelevisivi si sono accaniti contro di noi". A dirlo all'Adnkronos è Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, parlando delle polemiche legate alla campagna vaccinale nella Regione.

"A mio avviso la Toscana ha fatto peggio di noi e non mi risulta che nessuno abbia fatto polemiche - osserva De Corato - errori certamente si possono commettere e probabilmente sono stati fatti ma in altre Regioni mi risulta sia stato fatto peggio della Lombardia e non ho visto il Pd o il M5S sollevare polemiche. Non parliamo poi della Campania..."

Aggiunge De Corato: "La vicepresidente Letizia Moratti ha chiesto scusa, il governatore Fontana ha sciolto il cda di Aria, non è che siamo stati leggeri nei confronti di chi ha sbagliato però non abbiamo visto gli stessi interventi in situazioni analoghe. I Cinquestelle non li ho visti urlare in Campania o in Toscana come hanno fatto qui".