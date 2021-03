Coronavirus, 23.696 nuovi casi e 460 morti nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Crescono ancora i contagi da coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono - secondo il bollettino del Ministero della Salute - 23.696, contro i 21.267 di ieri, a fronte di 349.472 tamponi processati e che determina un indice di positività al 6,7%. Stabili i decessi a 460. I guariti sono 21.673 mentre gli attuali positivi crescono di 1.548 unita', attestandosi a 562.856. Intanto per la prima volta dopo giorni si riduce il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari: 28.424. Balzo delle terapie intensive con 3.620 ricoverati complessivi (+32), e 260 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 530.812 persone. La regione con il maggior numero di casi si conferma la Lombardia (5.046), seguita da Piemonte (2.582) ed Emilia-Romagna (2.070). (ITALPRESS). tai/mgg/red 25-Mar-21 18:08