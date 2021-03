Calcio: De Rossi, 'siamo i più forti del girone ma non esistono avversari semplici'

Parma, 25 mar. - (Adnkronos) - "Abbiamo un ricordo che è brutto per noi perché non siamo riusciti a qualificarci all'ultimo mondiale. Deve essere un monito, non possiamo sbagliare. Siamo sicuramente la squadra migliore del girone ma a questi livelli non ci sono avversari semplici. Testa a questa partita". Lo dice Daniele De Rossi, neo entrato nello staff del ct azzurro Roberto Mancini a pochi minuti dal fischio d'inizio di Italia-Irlanda del Nord, match valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022.

"Non avremo questo amore per questa maglia se non ci bruciasse di esser mancati a questo appuntamento -aggiunge De Rossi a Rai Sport-. Personalmente sarebbe stato il mio quarto mondale. E' una ferita che brucia".

L'ex centrocampista della Roma parla poi del suo nuovo ruolo. "Ho imparato tanto. Ho riassaporato l'aria del calcio, anche se avevo lasciato un calcio senza mascherine e l'ho ritrovato con mille problemi. Non è facile. Un plauso al mister e allo staff. Io cercherò di imparare e spero di dare un contributo allo staff che mi ha accolto come fossi stato qui da tanto tempo. In questi giorni è stato un lavoro leggero ma si vede l'impostazione del calcio che ha il mister in testa. E' un calcio che mi entusiasma e voglio imparare ancora di più".