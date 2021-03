Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il patto di stabilità e crescita non sarà discusso nella riunione di domani. Le riunioni in merito sono molto complesse, c'è la generale previsione che le regole vadano cambiate ma la previsione è che le discussioni durino per tutto il 2022". Lo ha precisato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella replica alla Camera.