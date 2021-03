Turchia: Erdogan, 'Ankara non intende scegliere fra Est e Ovest'

Ankara, 24 mar. (Adnkronos) - "La Turchia non ha intenzione di scegliere fra Est e Ovest", ha dichiarato il Presidente Recep Tayyip Erdogan nel suo intervento al congresso dell'Akp precisando che Ankara "continuerà a sviluppare relazioni con Paesi diversi, dalla Russia, agli Stati Uniti, dall'Unione europea ai Paesi arabi", e lo farà tenendo conto dei suoi interessi. La Turchia inoltre intende "estendere il numero di Paesi amici e risolvere le divergenze per rendere stabile la regione", ha aggiunto, citando gli sforzi di Ankata per risolvere il conflitto in Siria. "Sforzi che proseguiranno".