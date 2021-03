Tlc: Giorgetti, 'su rete unica polemiche teleguidate'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Le polemiche innescate" sulla rete unica di tlc "le trovo teleguidate dai diversi soggetti che sono in campo". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno 'Rehape the world' del Sole 24 Ore. "Io non mi sono espresso contro la rete unica, ho semplicemente detto che lo stallo che è stato generato in tutti questi mesi e anni ha provocato delle inefficienza. Tutti i soggetti in campo chiariscano quali sono i propri progetti, se credono nel progetto della rete unica e se ci credono, facciano quello che devono fare", ha aggiunto.