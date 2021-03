Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Credo sia sbagliato derubricare la questione di genere chiedendo ai due capigruppo di Camera e Senato di farsi da parte. Il metodo non mi piace e la soluzione non la considero una soluzione" ma "penso si debba partire dall'esempio". Così Andrea Marcucci in conferenza stampa al Senato.