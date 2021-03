Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non sono interessato ad entrare al governo" al posto di Simona Malpezzi, sottosegretario ai Rapporti al Parlamento, nè "a ruoli istituzionali come la vicepresidenza del Senato" di cui si è parlato. Così Andrea Marcucci in conferenza stampa al Senato.