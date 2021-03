Moda: addio a Jessica McClintock, la stilista dei vestiti da nonna retrò-chic (2)

(Adnkronos) - Nel 1969 investì 5.000 dollari e creò una società di moda di San Francisco chiamata Gunne Sax che si rivolgeva agli hippy della Bay Area californiana con i suoi vestiti firmati: abito lunghi da donna, in parte vittoriani e in parte da prateria, spesso disegnati con paisley (motivo vegetale a forma di goccia, di origine persiana) e realizzati in calicos (o 'cencio della nonna', un tessuto leggero) e sempre arricchiti con pizzi e nastri. Quello stile ricercato e aggressivamente femminile è diventato la firma di McClintock nel corso degli anni, così come l'accessibilità economica dei suoi vestiti, che raramente costano più di 300 dollari, anche oggi.

Negli anni '80 la stilista era un nome familiare, con gli abiti di Jessica McClintock che diventavano un punto fermo di per balli e feste in tutto il Nord America. Negli anni '90 ha ampliato il suo marchio vendendo fragranze, borse, gioielli e articoli per la casa. La sua fragranza distintiva, "Jessica", è stata ispirata dai mughetti e dai lillà intorno alla casa della nonna.

McClintock ha vissuto la maggior parte della sua vita a San Francisco, dove possedeva una villa acquistata dal regista Francis Ford Coppola, che ha notoriamente decorato all'interno con raso, marmi, cristalli e il suo amato pizzo.