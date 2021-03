Il Gruppo Azimut insieme a Gellify investe in Surge

Surge, soluzione Software SaaS che permette la prima gestione collaborativa dei dati basata sulla blockchain, entra nel portafoglio di GELLIFY, piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup innovative ad alto contenuto tecnologico e le connette alle aziende tradizionali con l’obiettivo di innovare i loro processi, prodotti e modelli di business.

L’operazione di co-investimento di GELLIFY insieme ad Azimut Libera Impresa SGR – mediante il fondo Azimut Digitech Fund – prevede l’ingresso di Surge nel programma di “gellificazione”, modello di crescita proprietario di GELLIFY che coinvolge diverse funzioni aziendali e processi del business, colmando le lacune presenti nel set di competenze della startup.

Surge nasce nel 2018, dopo un lungo periodo di ricerca sulle opportunità fornite dalla tecnologia blockchain, per abilitare e ottimizzare la collaborazione tra organizzazioni all’interno delle catene del valore.

L’idea alla base è quella di creare un nuovo paradigma di software destinato alle imprese che vada oltre il modello “impresa-centrico”, per muoversi verso soluzioni di supporto a network di imprese di diverse tipologie e dimensioni con un modello incentrato sul prodotto.

Surge, infatti, ha sviluppato la prima gestione collaborativa dei dati (CDM) basata sulla blockchain, in cui le aziende possono collaborare per migliorare le tempistiche che intercorrono dall’ideazione di un prodotto alla sua effettiva commercializzazione (time to market), ridurre i costi e aumentare i margini di profitto.

In particolare, Surge permette a diverse aziende e settori industriali di lavorare insieme, attraverso una “fonte di verità” condivisa nella blockchain e, attraverso il proprio software “Front”, permette di integrare processi e sistemi eterogenei in un unico set di “dati ricchi” che vengono messi disposizione di tutti i partner della catena del valore, raggiungendo livelli di trasparenza e tracciabilità difficili da immaginare in precedenza.

La startup nasce e si colloca in un contesto di mercato con ampie potenzialità, sia in termini di prospettive che di numeri.

Secondo la società americana di ricerche di mercato “Allied Market Research” la dimensione del mercato globale della supply chain basata su blockchain è stata valutata a 93 milioni di dollari nel 2017 e si prevede che raggiungerà i 9 miliardi di dollari entro il 2025, crescendo a un CAGR dell’80,2% dal 2018 al 2025.

Tali piattaforme blockchain-based, difatti, dominano il mercato globale della supply chain a partire dal 2017 e si prevede che la loro adozione rimarrà dominante durante il periodo di previsione.

L’aumento della necessità di trasparenza e della domanda per una maggiore sicurezza delle transazioni, l’esigenza di snellire i processi della supply chain, insieme alla proliferazione dell’industria dell’e-commerce, sono alcuni dei fattori che dovrebbero stimolarne la crescita.

Inoltre, l’avvento di piani di prezzo accessibili e diversificati offerti dagli operatori del mercato dovrebbe rappresentare per il segmento un’opportunità interessante per registrare una crescita significativa nei prossimi anni.

L’operazione di co-investimento di Azimut Digitech Fund e GELLIFY unita al programma di “gellificazione”, che impatterà sia sullo sviluppo strategico e operativo sia sulla strategia di go-to-market internazionale, permetteranno a Surge di continuare nel proprio percorso di crescita, fornendo le risorse e le competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato.

“Siamo davvero entusiasti dell’investimento in Surge.” – commenta Gianluigi Martina, Managing Partner e Co-founder di GELLIFY – “Abbiamo trovato nella sua tecnologia una combinazione unica di conoscenza profonda del mondo industriale ed esperienza tecnologica che riempie un’enorme lacuna nel mercato delle soluzioni per la supply chain”.

“L’accordo con GELLIFY e Azimut ci riempie di entusiasmo. – dichiara Marina Raicevic, Business Development Specialist di Surge – Surge si è dedicata dalla nascita allo sviluppo del prodotto con eccellenti risultati ed ora, insieme a GELLIFY potrà finalmente sfruttare tutte le proprie potenzialità grazie alle competenze che completeranno la missione dell’azienda, per condurla verso una crescita costante e sostenibile.”