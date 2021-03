Editoria: Mattarella, 'rinnovamento Sole 24 Ore è sfida coraggiosa'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "In una fase particolarmente critica del settore dell'editoria giornalistica, il rinnovamento grafico e contenutistico del quotidiano da lei diretto rappresenta un atto di fiducia nel futuro dell'informazione e, più in generale, nella tenuta del sistema Paese". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera di auguri per il nuovo Sole 24 Ore, indirizzata a Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. "Si tratta, infatti, di una sfida editoriale coraggiosa in un momento in cui, a causa della gravissima pandemia che ha colpito il mondo intero, tante realizzazioni, in diversi campi, hanno dovuto inevitabilmente subire ritardi, rinvii o cancellazioni", continua Mattarella.

"Desidero formulare a lei, alla redazione e a tutto il personale, gli auguri più sentiti in occasione della presentazione del nuovo formato del 'Sole 24 Ore', giornale dalle solide tradizioni e dall'indiscussa autorevolezza", conclude il presidente della Repubblica.