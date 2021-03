Covid: Francia, campagna di vaccinazione anche nei velodromi

Parigi, 24 mar. - (Adnkronos) - In Francia, per promuovere la campagna vaccinale, si sono iniziati a disporre decine di vaccinodromi, sul modello dei megacentri già allestiti dalle comunità locali in diverse città. Inizialmente bocciata dopo il fallimento della campagna sui vaccini antinfluenzali, quest'idea è stata ripresa e attuata dopo tre mesi vista la situazione emergenziale da cui il Paese non riesce a uscire. Secondo il Ministero della Salute, entro la fine di aprile saranno installati da 100 a 200 vaccinodromi. Di questi, almeno 35 saranno gestiti dall'esercito e dai vigili del fuoco, così da poter utilizzare tutte le dosi che saranno consegnate alla Francia da aprile.

Oltre ai vigili del fuoco e all'esercito anche altri attori civili, come la Croce Rossa, parteciperanno alla creazione di questi vaccinodromi. Tutti i mega-centri saranno gestiti con i prefetti e le agenzie sanitarie regionali, in collaborazione con il Ministero della Salute, in modo da garantire una copertura ottimale del territorio. La creazione di questi vaccinodromi dovrebbe consentire di assorbire da 1000 a 2000 iniezioni giornaliere. Considerando, dunque, 35 centri gestiti da vigili del fuoco e una media di 2 mila iniezioni al giorno, la Sicurezza Civile stima di essere in grado di iniettare circa 530.000 dosi a settimana. Il prodotto utilizzato per queste vaccinazioni dovrebbe essere principalmente Pfizer/BioNTech, per cui la Francia prevede di avere una distribuzione di circa due milioni di dosi settimanali a partire da metà aprile.

Uno dei primi vaccinodromi ad aprire è stato il velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, a sud di Parigi: diventato centro di vaccinazione il 18 gennaio, il sistema si è gradualmente evoluto per aumentare le sue capacità di accoglienza raggiungendo la scorsa settimana la sua forma definitiva. Il centro vaccinazioni occupa ora l'intera area centrale, consentendo in media 1500 iniezioni giornaliere. Ora è anche qualificato come "primo mega centro di vaccinazioni" nel dipartimento dall'Agenzia sanitaria regionale di Yvelines