Camera: polemiche su voto risoluzione per parti separate, Fiano chiede Giunta Regolamento

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Polemica alla Camera al termine del voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo, visto il prolungarsi della seduta per il voto per parti separate chiesto da Fratelli d'Italia e 'L'Alternativa c'è' sui loro documenti. Emanuele Fiano, del Pd, ha infatti chiesto la convocazione della Giunta del Regolamento, per verificare se "sia illimitato il sacrosanto diritto delle opposizioni di chiedere il voto per parti separate", evitando che si trasformi invece in una pratica ostruzionistica.

"Non ho capito bene se il collega Fiano voleva ulteriormente ridurre i tempi all'interno di quest'Aula dell'opposizione", ha lamentato il capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, mentre Pino Cabras, de 'L'Alternativa c'è', ha replicato che la richiesta del voto per parti separate "non era ostruzionismo, era nel merito di quello che volevamo discutere".