Calcio: Iffhs, Barcellona squadra del decennio e Juve sesta

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Il Barcellona è la miglior squadra del decennio 2011-2020. L’Iffhs, l'istituto autorizzato dalla Fifa per le statistiche, ha incoronato i blaugrana come campioni per la seconda volta consecutiva dopo il successo nel decennio 2001-2010.

Il Barcellona è risultato il club più forte per ben tre anni su dieci, anche se l’ultima volta risale al 2015. Due volte primi l Real Madrid (l’ultima nel 2017) e il Bayern Monaco (2020), che seguono i catalani in classifica.

Sesta posizione per la Juventus, che scala ben dieci posizioni dalla decade precedente. Decisamente più indietro le altre italiane: 12esimo il Napoli, 30esima la Lazio, 32esima l’Inter, mentre Milan e Roma occupano rispettivamente la 37esima e 38esima posizione.