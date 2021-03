Calcio: Iachini, 'gruppo un po' avvilito ma voglioso di ripartire'

Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - "Ho visto stamani il gruppo, ho trovato i ragazzi un po’ abbattuti e avviliti per qualche risultato negativo arrivato in questo ultimo periodo, ma anche vogliosi di dare tutto e ripartire. Ci aspettano dieci partite importanti, e vogliamo fare bene”. Così Beppe Iachini in un'intervista al sito ufficiale della Fiorentina, dopo il ritorno sulla panchina viola. "Avrei preferito avere tutti i ragazzi qua, ma ci sono le nazionali -aggiunge Iachini-. Lavoriamo con chi c’è, qualcuno sta facendo terapie, ma siamo convinti di poter recuperare tutti per la prossima settimana e lavorare bene in vista del Genoa. Dobbiamo ritrovare compattezza, organizzazione e spirito che ci possa permettere di fare i punti che ci servono ad arrivare il prima possibile all’obiettivo".