Calcio: Fifa, squalifica di 6 anni e 8 mesi per Blatter e Valcke

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - La Fifa ha reso noto che la camera giudicante del Comitato etico indipendente ha dichiarato Joseph Blatter, ex presidente della Fifa, e Jerome Valcke, ex segretario generale, colpevoli di varie violazioni del Codice etico, Fce, dell'organo di autogoverno del calcio mondiale. La sanzione decisa è l'inibizione per sei anni e otto mesi da tutte le cariche legate al calcio: amministrative, sportive o di altra natura.

Le indagini su Blatter e Valcke hanno riguardato vari argomenti, in particolare i pagamenti di bonus in relazione alle competizioni Fifa che sono stati erogati agli alti funzionari della direzione della Fifa, varie modifiche ed estensioni dei contratti di lavoro, nonché il rimborso da parte della Fifa di spese legali private nel caso di Valcke.

Nelle sue decisioni, la camera giudicante ha stabilito che Blatter aveva violato l'art. 15 (Dovere di lealtà), art. 19 (Conflitti di interesse) e art. 20 (Offerta e accettazione di doni o altri benefici) della Fce, mentre Valcke ha violato l'art. 15 (Dovere di lealtà), art. 19 (Conflitti di interesse), art. 20 (Offerta e accettazione di doni o altri benefici) e art. 25 (Abuso di posizione) della Fce. Nel calcolo delle sanzioni da irrogare, la camera giudicante ha applicato il principio della lex mitior e l'art. 11 dell'edizione 2018 de codice etico, che prevede un limite massimo alla sanzione applicabile.