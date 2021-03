Archeologia: Persepoli, scoperta Porta di Tol-a Ajori, celebra conquista persiana di Babilonia

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - E' tornato alla luce la Porta di Tol-a Ajori, il monumento che celebra la conquista persiana di Babilonia. Dopo un'opera di scavo durata dieci anni, è finalmente pronto per gli interventi di restauro e la successiva apertura al pubblico il sito archeologico di Persepoli, in Iran. Il monumento fu probabilmente fatto costruire dall'imperatore persiano Ciro il Grande, o dal figlio Cambise, per celebrare la conquista di Babilonia avvenuta nel 539 avanti Cristo: è infatti una copia persiana della famosa Porta di Ishtar, che si trovava a Babilonia ed è oggi ricostruita al Pergamon Museum di Berlino.

A riportare alla luce il monumento- con dieci campagne di scavo partite nel 2011 - è stata una missione archeologica congiunta italo-iraniana guidata dall'Università di Bologna e dall'Ismeo (Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente). Nel 2017, il Ministero dei Beni Culturali della Repubblica Islamica dell'Iran ha poi fatto partire i lavori per la musealizzazione del sito archeologico, che sarà inaugurato ufficialmente il prossimo autunno.

"La porta di Tol-e Ajori è una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi decenni", spiega Pierfrancesco Callieri, professore al Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna che guida la missione archeologica per parte italiana. "Non solo perché attesta una presenza dinastica a Persepoli nel primo periodo persiano, ma anche perché si tratta di un caso unico nella storia dell’archeologia: una copia della Porta di Ishtar di Babilonia, ricostruita in dimensioni maggiori e con alcune differenze nella tecnica costruttiva".