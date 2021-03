Scuola: Garante Infanzia Lazio, 'tamponi per tutti per rientro dopo Pasqua'**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Le regioni, a partire dal Lazio, non devono rimanere inermi ad aspettare cambi di colore ma è necessario che individuino celermente percorsi per riportare i ragazzi sui banchi in modalità tradizionale o alternativa alla scuola classica. Si prevedano tamponi obbligatori per tutti, se approvati anche salivari, per il rientro dopo Pasqua, con screening continuo a campione da proseguire ogni settimana in tutte le scuole. Igienizzazione di tutti gli istituti prima della riapertura e durante il percorso scolastico, nonché miglioramento del trasporto pubblico". Lo dice all'Adnkronos il Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza, Jacopo Marzetti, che aggiunge: "Se tale sistema non fosse reputato sufficiente a garantire il diritto alla salute dei minori, allora in alternativa è necessario prevedere la possibilità che le scuole prospettino dei protocolli d'intesa con spazi comunali, circoli sportivi, parrocchie, laboratori in accordo con i rappresentanti dei genitori".

"Accordi che devono essere autorizzati dalla regione e dai comuni sotto il vaglio anche dell'autorità di Garanzia - precisa il Garante - Da preventivare anche copertura assicurativa statale e l'uso di personale scolastico aggiuntivo per la sicurezza dei minori, previsto anche dalle ultime disposizioni normative. Obiettivo è dare uno sfogo esterno ai ragazzi, uno 'spazio temporale' in cui socializzare svolgendo attività didattiche e sportive off line, senza nulla togliere ai momenti curriculari che potranno svolgersi comunque in dad".

"Ad oggi, a pochi giorni dalla auspicata riapertura dopo Pasqua - conclude Marzetti - non vedo ancora azioni e organizzazioni concrete volte a non lasciare i ragazzi soli davanti a un computer. Ciò a garanzia del loro benessere psico-fisico e di quello delle loro famiglie".