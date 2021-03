L'istruzione al tempo del Covid: così la pandemia l'ha cambiata. Per sempre?

Nell'ultimo anno, la pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova il concetto di scuola limitato alle quattro mura di un'aula. Mentre i governi del Regno Unito e dell'Europa procedono con l'introduzione dei programmi di vaccinazione, non è chiaro quando studenti e insegnanti torneranno in classe insieme. In questo contesto, la tecnologia sta giocando un ruolo cruciale nel sostenere e permettere l'apprendimento degli studenti, dato che la maggior parte di loro è costretta a rimanere a casa.



Negli anni precedenti, gli studenti sarebbero stati scoraggiati dall'utilizzare dispositivi tecnologici durante le lezioni - mentre ora è la norma. Che si tratti di classi virtuali su Zoom e Teams, o di accedere alle risorse di classe online, la tecnologia è diventata vitale nell'istruzione. Secondo il Digital experience insights survey 2019 di Jisc, il 72% degli studenti ha già utilizzato strumenti digitali su base settimanale per supportare il processo di apprendimento. Si può tranquillamente affermare che nel corso dell'ultimo anno, l'adozione di supporti digitali all'apprendimento nel panorama educativo avrà ben superato i livelli preesistenti



La crescita della didattica on-demand

Secondo lo stesso sondaggio Jisc del 2019 - solo 3 studenti su 10 sentivano di avere voce in capitolo nelle decisioni sul tipo di servizi digitali che la loro scuola offriva loro. Poiché i sistemi educativi continuano a fare affidamento sulle nuove tecnologie per supportare gli studenti durante la pandemia e in seguito, è importante che il bisogno e le preferenze degli studenti siano presi in considerazione.



Nonostante le classi e le aule rimangano in gran parte vuote, gli studenti e gli educatori stanno facendo sforzi per sostenere la qualità dell'istruzione e in possesso della tecnologia appropriata sono più in grado di definire e adattarsi al modo di apprendimento che meglio si adatta a loro. L'accesso on demand alle risorse della didattica online, per esempio, permette agli studenti la flessibilità ed è un fattore chiave nella trasformazione digitale dell'istruzione.



Quindi cosa vogliono gli studenti? Lo studio ha scoperto che avere disponibilità di un computer, accesso a una rete Wi-Fi affidabile e disporre delle registrazioni delle lezioni erano tra le loro principali preoccupazioni. Con la possibilità di registrare le lezioni in diretta streaming tramite piattaforme online, gli studenti sono in grado di riguardarle nel tempo libero e di prendere appunti di migliore qualità e riascoltare le informazioni che possono aver perso la prima volta. Gli studenti beneficiano anche in gran parte dell'uso di dispositivi a loro familiari, com il loro smartphone o il loro laptop personale.



Investimento nel presente e per il futuro

Soddisfare queste aspettative, ora e in futuro, richiederà una solida infrastruttura di rete. Con il 5G e il Wi-Fi 6 destinati a diventare sempre più diffusi, è importante che le organizzazioni investano e costruiscano oggi l'infrastruttura di cui avranno bisogno per supportare la connettività di domani, poiché gli studenti se lo aspetteranno sempre di più. Questa aspettativa è ulteriormente alimentata dal ruolo che la tecnologia ha giocato nel sostenere gli studenti nella didattica a distanza.



Quando si tratta di scegliere un posto per studiare, per esempio, è probabile che gli studenti selezionino l'ambiente che fornisca le migliori capacità di connettività per facilitare la loro esperienza di apprendimento. Con lo sviluppo della tecnologia, le richieste di una connessione affidabile e di una maggiore larghezza di banda sono destinate ad aumentare. Questo è particolarmente rilevante quando diventano disponibili tecnologie più nuove e dinamiche, come la realtà virtuale e la realtà aumentata (VR e AR), che sono già destinate a diventare uno strumento educativo di base.



Secondo un recente documento di Vodafone R&D, la prima fase della VR richiede già 25 Mbps di larghezza di banda e si stima che la prossima Entry Level VR richiederà 100 Mbps, mentre la Interactive 'Extreme VR' richiederà un mastodontico 2,35 Gbps. Per dare un po' di prospettiva, Netflix raccomanda solo 3 Mbps per lo streaming. Inoltre, la VR/AR richiede una latenza inferiore a 40ms per evitare che l'utente sviluppi cinetosi o altri effetti collaterali. La maggior parte delle reti standard farebbe fatica a supportare anche le prime fasi della VR - perché semplicemente non sono all'altezza della maggior parte delle strutture educative.



Con l'avvento di una tecnologia come la VR/AR che sta diventando un appuntamento fisso nella vita di classe, le strutture educative avranno bisogno di investire nell'aggiornamento dell'infrastruttura di rete per garantirne il supporto. Una classe di circa 20 persone, che utilizzano tutti gli auricolari VR allo stesso tempo, dovrebbe poter contare su una rete stabile e un'ampia larghezza di banda per garantire che quando stanno imparando la nascita della democrazia ateniese, per esempio, siano in grado di beneficiare di un'esperienza ininterrotta attraverso la VR piuttosto che limitarsi a leggere.



Dopo la pandemia e oltre

Tuttavia, la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza questioni urgenti a portata di mano - tra cui il fatto che non tutti gli studenti hanno accesso ai dispositivi di cui hanno bisogno, tra cui laptop, computer, tablet e altre attrezzature. Di conseguenza, i governi di tutta Europa stanno investendo nella tecnologia e nelle attrezzature necessarie per sostenerli.



Nei Paesi Bassi, il Ministero dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza ha stanziato 2,5 milioni di euro per l'acquisto di computer portatili per gli studenti che devono affidarsi alla didattica online a causa della pandemia e che non hanno l'attrezzatura adeguata a casa. Mentre il Dipartimento per l'Educazione (DfE) nel Regno Unito, sta anche fornendo computer portatili e tablet a scuole, college e altri istituti di istruzione superiore per aiutare gli studenti ad accedere all'istruzione a distanza durante la COVID-19.



Come risultato di questo diffuso aggiornamento della tecnologia, gli studenti saranno in grado di sfruttare al meglio i dispositivi e le risorse online anche quando le scuole e le strutture educative riapriranno. Gli educatori, a loro volta, avranno più flessibilità per esplorare nuovi processi di insegnamento e saranno in grado di offrire ai loro studenti di più sia in classe che fuori. Con mesi passati a studiare da casa, gli studenti di tutti i tipi avranno anche una migliore comprensione del ruolo che la tecnologia gioca nella loro educazione e di come può beneficiare della loro esperienza di apprendimento.



Poiché le scuole e le istituzioni educative sono al momento chiuse alla maggior parte degli studenti, ora è il momento ideale per iniziare a pianificare i requisiti di rete aggiuntivi che un numero maggiore di dispositivi, nonché l'afflusso previsto di nuove tecnologie come AR e VR richiederanno. Il ritorno a scuola sarà probabilmente molto diverso da come è stato lasciato, con importanti lezioni apprese dai professionisti dell'istruzione e dagli studenti che hanno dovuto adattarsi rapidamente a nuovi modi di apprendimento e che ora sono pronti ad abbracciare ulteriormente la trasformazione digitale dell'istruzione.