Giornata mondiale delle metereologia: ricordiamoci del nostro pianeta

Oggi si festeggia la giornata mondiale della metereologia. E il tema scelto sono gli oceani, per quel delicato equilibrio che caratterizza "oceano atmosfera", che il cambiamento climatico registra come causa effetto. La cosa mi colpisce molto. Perche la giornata mondiale della metereologia giunge dopo la giornata mondiale dell'acqua, sempre indetta dalle organizzazioni sovranazionali riconducibili alle Nazioni Unite. Interroghiamoci su questo. Acqua ieri. Oggi Meteo. Momenti di riflessione globali per muovere azioni locali, anzi coinvolgere le singole componenti che muovono la vita sul pianeta, i cittadini. Una grande operazione culturale che parta dal basso e apra una riflessione operativa, laboriosa a favore del bene comune che è il Pianeta con le sue risorse a rischio e i suoi delicati equilibri minacciati dall'Uomo che rischia di prendere il sopravvento sulla Natura.

La seconda riflessione che voglio condividere è che un Governo del mondo sovranazionale è possibile. Almeno sul piano culturale. In sordina e nel profondo delle coscienze come tutte le operazioni culturali liberali e democratiche. Non campi di rieducazione. Ma punti luce. Occasioni libere di confronto plurale e di incontro senza confini. E al tempo del web causa pandemia, le conferenze virtuali aiutano tanto a far circolare le idee... Due punti di riflessione che portano a una conclusione. Il mondo ricco, al quale felicemente apparteniamo, ha un ruolo guida nel mondo per costruire il futuro. E questo ruolo oggi non appartiene più alle leadership tradizionali, ai governi, alle istituzioni.

Ma con il web si afferma il Mercato delle Idee nel quale una ragazzina svedese può diventare icona mondiale per le idee di cambiamento che porta avanti. Certo è una società in cui l'informazione gioca più di un ruolo. Ma il bene comune lo si afferma con l'esempio, fatto di coerenza e continuità e con la partecipazione che è indice di libertà e progresso sociale. Per la cronaca domani sarà la Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura (e ci fa bene); ma pure la Giornata internazionale per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime (Onu)...

A proposito della succitata "libertà è partecipazione". Come scandisce, immortale, Giorgio Gaber. Un modello economico nuovo, ricco e partecipato, sostenibile ed efficiente, responsabile e consapevole, è possibile. Ed io qui vi sto raccogliendo prove e testimonianze... È tempo di cambiamento e di opportunità. E l'economia post covid sarà piena di opportunità.