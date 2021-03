Digital Magics: il cda approva il progetto di bilancio del 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM), ha approvato il Progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e ha deliberato la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti il 28 aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, il 4 maggio 2021 in seconda convocazione. Ecco i dati principali:

Investimenti in 15 nuove startup, di cui 9 attraverso i programmi di accelerazione, e follow on in 17 startup, per un totale di 73 società operative in portafoglio (69 al 31 dicembre 2019) di cui 29 startup innovative e 20 PMI innovative.

• Raccolta complessiva delle società in portafoglio pari a Euro 27,3 milioni (Euro 36,6 mln nel 2019) di cui Euro 2,64 milioni investiti direttamente da Digital Magics (Euro 3,1 milioni nel 2019)

• Fatturato aggregato1 delle società in portafoglio pari a oltre Euro 62 milioni in crescita del 14% vs 2019 (Euro 54,5 milioni nel 2019 a parità di perimetro)

• Successo dei programmi di accelerazione (Magic Wand Sustainability e Magic Wand Fintech, Insurtech, Blockchain & Cybersecurity) grazie alla partecipazione di partner finanziari e corporate di primario standing • Ricavi pari a Euro 2,4 milioni, -11,5% rispetto a Euro 2,7 milioni del 2019

• EBITDA negativo per Euro 265 mila in miglioramento rispetto all’esercizio precedente (negativo per Euro 303 mila); EBIT negativo per Euro 854 mila, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente (negativo per Euro 994 mila)

• Risultato netto negativo per Euro 2,5 milioni (negativo per Euro 2,3 milioni nel 2019) dopo svalutazioni per Euro 1,9 mln (Euro 1,2 mln nel 2019)

• Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 2,0 milioni, in linea rispetto al 30 giugno 2020 (Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2019)

• Patrimonio Netto pari a Euro 16,2 milioni (Euro 17,2 milioni al 31 dicembre 2019