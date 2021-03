Covid: Gelmini, 'patto di salvezza nazionale insieme a Regioni'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Non dobbiamo fare la gara a chi ha ragione o torto. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione: serve un grande patto di salvezza nazionale e le Regioni sono dentro questo schema". Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie in un'intervista a 'La Stampa'.

"I vaccini -spiega- non si fanno a Roma. Noi abbiamo dato la cornice di regole che le stesse Regioni chiedevano, ci siamo presi la responsabilità di decidere e abbiamo inserito fra le priorità i fragili, i disabili e i caregiver. Laddove ce ne fosse la necessità, visto che è la più grande campagna di vaccinazione della storia, lo Stato è pronto ad andare in soccorso a chi è in difficoltà. Possiamo contare sull'efficienza della Protezione civile e dell'Esercito: la sinergia tra centro e periferia è fondamentale".