Una lettrice scrive ad Economy sul caso Astrazeneca: perché rischiare?

Riceviamo da una lettrice e volentieri pubblichiamo.

Buongiorno,

Premetto che non sono No Vax. Riferendomi al vostro articolo di oggi, quel che ho capito dalle notizie dei giorni passati è che, nel caso di inconsapevole “predisposizione" per trombosi o embolia, Astrazeneca è l’unico vaccino anti Covid che potrebbe influire sull’attivazione e causare la morte. Fra gli effetti collaterali di Pfizer ad esempio, si parla di eventuali malesseri anche pesanti, ma non ho mai letto che possa uccidere .

La mia perplessità su lasciarmi vaccinare con Astrazeneca dunque rimane. Capisco i discorsi su percentuali etc., ma perché correre il rischio di rientrare proprio fra quei pochi casi?

Viene ovvio pensare che, non dovendo andare perse le dosi già comprate, quel vaccino viene dato di nuovo sicuro e di altre morti dopo iniezione di Astrazeneca non si potrà più parlare.

Grata di una risposta che non ho avuto da nessuno.

Cordiali saluti,

Susanna Guaschino

La risposta dell'autore dell'articolo Marco Scotti

In effetti tutti i farmaci hanno delle controindicazioni a volte anche pesantissime. Ad esempio, nel bugiardino dell'Aspirina, forse il medicamento più utilizzato al mondo, si legge che tra gli effetti indesiderati ci sono:

- sindrome di Reye, una malattia acuta a carico del cervello e del fegato, potenzialmente fatale, che colpisce quasi esclusivamente i bambini;



- emorragia cerebrale, specialmente in pazienti con ipertensione (pressione del sangue alta) non controllata e/o in terapia con anticoagulanti (medicinali usati per rallentare o inibire il processo di coagulazione del sangue), che, in casi isolati, può essere potenzialmente letale;



- distress cardiorespiratorio (grave e acuta insufficienza respiratoria);



- ulcera gastrointestinale emorragica e/o perforazione gastrointestinale;



- sanguinamenti urogenitali;



- shock anafilattico (grave reazione allergica, potenzialmente letale).

Non per questo però ci sogneremmo di rinunciare a un farmaco utile come quello.

Per quanto riguarda i casi di trombosi cerebrali del seno venoso, non si è trovata evidenza di un incremento di questo drammatico fenomeno rispetto alla media. Tant'è che l'Ema si è affrettata a consigliare la vaccinazione perfino a chi ha problemi di coagulazione.

Infine, un mero dato numerico: nel Regno Unito, dove il vaccino AstraZeneca è stato inoculato a 10 milioni di persone, i morti sono in calo del 90% rispetto all'Italia. Vorrebbe dire portare i decessi nel nostro Paese da quasi 400 al giorno - che è come dire che ogni 24 ore si schianta al suolo un aereo intercontinentale - a 40. Si svuoterebbero in tempi rapidi le terapie intensive, permettendo di utilizzarle nuovamente per la tutela di altri malati. E i medici potrebbero tornare a occuparsi di malattie terribili come il cancro, dove a causa del Coronavirus si è rallentata la strategia di ricerca e prevenzione.

Io il "rischio", come lo chiama lei, lo correrei eccome per avere in cambio tutto questo e la speranza di un ritorno rapido alla vita (o quasi) di un tempo. (M.S.)