Trump prepara ritorno sui social, sua piattaforma online entro 3 mesi

(Adnkronos) - L'ex presidente americano Donald Trump prepara il suo ritorno sui social media creando "una sua propria piattaforma". Lo ha annunciato il suo consigliere Jason Miller intervistato da Fox News, alla quale ha spiegato che "vedremo Trump tornare sui social media probabilmente tra due, tre mesi circa". La piattaforma messa a punto da Trump "sarà la più interessante sui social media" e "ridefinirà completamente il gioco", ha aggiunto Miller. Trump era stato sospeso da Facebook e da Twitter dopo l'assalto al Congresso a Washington da parte dei suoi sostenitori lo scorso 6 gennaio.

Miller non ha fornito dettagli sulla piattaforma, dicendo solo che "tutti stanno aspettando e guarderanno per vedere cosa farà esattamente il presidente Trump". L'ex inquilino della Casa Bianca ha già avuto "incontri ad alto potenziale" con vari team nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida, ha aggiunto Miller, parlando di "numerose aziende" interessate. "Sarà una grande piattaforma" che attirerà "decine di milioni di persone", ha aggiunto.