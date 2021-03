Scuola: Ronzulli, 'valutare riapertura infanzia e primaria'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - “Bisogna continuare a lavorare per una riapertura stabile di tutte le scuole e di certo il vaccino, con l’immunizzazione degli insegnanti, darà un contributo fondamentale in questa direzione. Per non ripetere gli errori del passato e non arrivare nuovamente in ritardo è però indispensabile iniziare a pensarci da subito. Sono d’accordo con il ministro Bonetti sulla necessità di far ripartire, già immediatamente dopo le festività pasquali, la scuola dell'infanzia e quella primaria. Si tratta di scuole che per l’età dei bambini e il tipo di offerta formativa non consentono in alcun modo di sostituire le lezioni in presenza con la didattica a distanza”. Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, Licia Ronzulli (Fi).