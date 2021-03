Per fortuna che esiste l'e-commerce, che salva lo shopping da zone rosse e lockdown vari (secondo PwC il settore dell'abbigliamento e delle calzature ha trainato le vendite con il 53% degli acquisti online). E con l'e-commerce, più soluzioni di pagamento si accettano, meglio è. Così, non stupisce la partnership siglata tra Pollini e HiPay, società fintech specializzata in digital payment con un portfolio di oltre 200 metodi di pagamento da 45,7 milioni di euro di fatturato (nel 2020, in crescita del 31% rispetto al 2019) che l'anno scorso ha gestito pagamenti per 5,56 miliardi (+43%) e che in Italia, sempre lo scorso anno, ha raddoppiato il numero di marchi a portafoglio e incrementato i volumi gestiti dell’83%. La collezione ora si arricchisce con lo store online Pollini.com.

Pollini è un marchio storico italiano, sinonimo da sempre di tradizione, artigianalità ed eccellenza del Made in Italy. L’attività del brand nasce nel 1953 nel distretto di San Mauro Pascoli, di pregevole tradizione artigianale per la produzione di calzature. Tra gli anni sessanta e gli anni settanta, Pollini si sviluppa e si consolida diventando presto un brand dalla connotazione internazionale.

L’integrazione della tecnologia di HiPay all’interno dello store online Pollini.com permetterà ai clienti italiani ed esteri di poter acquistare i prodotti del brand da qualsiasi dispositivo, utilizzando differenti metodi di pagamento internazionali tra cui SisalPay, GiroPay, Multibanco, il bonifico istantaneo MyBank e i prodotti dei circuiti Visa e Mastercard. Il brand decide anche di attivare l’utilizzo del tool antifrode HiPay Sentinel - nativo della piattaforma del Gruppo Fintech - che, grazie al Machine Learning e all’Intelligenza Artificiale, è in grado di individuare e prevenire in tempo reale eventuali transazioni fraudolente all’interno dell’e-store. “Abbiamo deciso di affidarci ad HiPay per lo straordinario lavoro di consulenza e la vasta offerta di metodi di pagamento internazionali, utili all’attività di vendita cross-border", ha dichiarato Gionata Galdenzi, E-Commerce Manager di Pollini. "La tecnologia avanzata del Gruppo Fintech, ci permetterà di soddisfare le richieste del consumatore finale italiano ed estero, garantendo velocità e sicurezza in tutta le fasi del pagamento. Inoltre, grazie all’adozione di HiPay Sentinel siamo certi di poter accrescere il nostro conversion rate e di incrementare l’attività del marchio anche oltre confine”.

“Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile per differenti settori cardine dell’economia italiana, tra cui le aziende italiane operanti nella moda. Grazie però all’accelerazione dei processi digitali di tutta la filiera, anche il canale e-commerce ha visto una notevole crescita, con una forte tendenza agli acquisti online soprattutto per quanto riguarda scarpe e abbigliamento", ha aggiunto Paola Trecarichi, General Manager di HiPay Italia. "All’interno di questo panorama evolutivo, HiPay ha supportato le nuove necessità dei brand storici e importanti del Made in Italy come Pollini. Siamo veramente lieti di aver stretto questa collaborazione con un marchio che, da diversi anni, ha investito nel digitale e che punta a rafforzare la customer journey dei suoi clienti finali con uno sguardo rivolto all’aumento del business anche oltre i confini nazionali”.