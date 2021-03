Italian sounding, il "tarocco" che affossa l'agroalimentare Made in Italy

La pratica ingannevole di imitare il cibo italiano, oltre a rischiare di portare sulle tavole mondiali dei prodotti di scarsa qualità e di dubbio gusto (in tutti i sensi) rappresenta una vera e propria frode verso una filiera che rappresenta il cuore pulsante della nostra economia. Per questo motivo Economy Magazine organizza un roadshow di incontri, per il momento in versione virtuale (webinar), attraverso i principali distretti dell’agro-enogastronomia italiana di qualità – e dedicati a operatori del comparto, istituzioni, stampa - per mantenere accesi i riflettori su un fenomeno che se non opportunamente neutralizzato nel medio periodo potrebbe addirittura assumere proporzioni tanto vaste da non poter essere significativamente combattuto.

Per farlo sono stati coinvolti i professionisti di Rödl & Partner, colosso multinazionale della consulenza legale e fiscale presente in oltre 50 paesi nel mondo tra cui l’Italia (Milano, Padova, Roma e Bolzano), per approfondire quali contromisure possiamo adottare per tutelare e proteggere i nostri marchi e prodotti. Ciò nella maniera più pragmatica possibile, analizzando casi concreti, customizzati sulle diverse realtà e suggerendo pratiche e strumenti per supportare i vostri e nostri produttori ad arginare il fenomeno dell’Italian Sounding, anche sulla commercializzazione online.

Appuntamento quindi per mercoledì 24 marzo alle ore 12 con “ITALIAN SOUNDING IN SALSA BREXIT - Gli strumenti efficaci da adottare per la valorizzazione e la difesa del Made in Italy, per contrastare un fenomeno deleterio per le nostre eccellenze agroalimentari". Parteciperanno:

- Cesare Capobianco, direttore ICE, ufficio Milano

- Giovanni De Angelis, direttore generale ANICAV

- Giampiero Manfuso, presidente Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano DOP

- Rosa Mosca, legale Rödl & Partner esperta in 'Proprietà intellettuale'

- Ettore Prandini, presidente Coldiretti

- modera: Sergio Luciano, direttore Economy