Grant Thornton agli imprenditori lombardi: urge sviluppare strategie di m&a

Anche quest’anno Grant Thornton supporta in qualità di partner il Premio Industria Felix, organizzato dall’omonima associazione culturale, in collaborazione con il Cerved e con i patrocini dell’Università LUISS Guido Carli e di Confindustria. Nell’ambito dell’iniziativa vengono assegnati dei riconoscimenti alle eccellenze imprenditoriali del Paese, individuate da un Comitato scientifico composto da docenti universitari, professionisti ed economisti.

Oggi, in particolare, durante l’evento virtuale di premiazione delle 43 Pmi lombarde che si sono distinte per performance a livello gestionale, affidabilità a livello finanziario e sostenibilità – al quale hanno preso parte, tra gli altri, il vicepresidente di Confindustria e co-portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix, Vito Grassi, il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, il cco di Cerved, Roberto Mancini e il docente di Economia industriale dell’Università Luiss e co-portavoce del Comitato scientifico di IF, Cesare Pozzi – è intervenuto il partner e ceo di Grant Thornton Financial Advisory Services, Sante Maiolica, sul tema dei reali bisogni delle PMI in questo periodo fortemente condizionato dal Covid e sulle possibili soluzioni per la loro crescita.

“Con la conclusione delle moratorie e le misure di ristoro da parte del Governo, gli imprenditori dovranno implementare nuove strategie per tamponare da una parte i danni subiti dalla pandemia ma, soprattutto, per riposizionarsi competitivamente in un mercato nel frattempo profondamente mutato. Le opzioni a disposizione del sistema imprenditoriale sono molteplici e differenti, alcune alternative altre complementari.

Nell’immediato, ad esempio, la principale opzione a disposizione delle aziende è intervenire sulla struttura dei costi il cui effetto ha il vantaggio di agire immediatamente sull’equilibrio finanziario. Attraverso politiche di cost management e downsizing, le aziende possono intervenire su due fronti congiunti: la spesa ‘eccessiva’ - il cui impatto è sulla riduzione dei margini operativi e sulla mancata generazione di cassa; la spesa ‘sbagliata’ - il cui impatto è sulla perdita di posizionamento competitivo nel medio-lungo termine. Una delle tante leve del cost management è senza dubbio la digitalizzazione dei processi che, grazie alle nuove tecnologie, permette in maniera sempre più diffusa una sensibile riduzione di tempi, risorse e rischi nella esecuzione di molteplici attività”.

“Dall’altra parte – ha proseguito Maiolica – l’implementazione di strategie di M&A favorisce e velocizza i processi di adeguamento delle aziende più piccole e/o meno diversificate a strutture organizzative più ampie e solide, accrescendone il peso competitivo. Le aziende capaci di integrarsi tra di loro potranno finalmente avere organizzazioni adeguate ad un contesto competitivo sempre più globale e meno protetto, nel quale i concorrenti cambiano e si riorganizzano continuamente. Tali organizzazioni, inoltre, saranno sempre più in grado di attrarre management di livello, le cui esperienze e ambizioni potranno trovare uno sfogo adeguato.

Tali processi di M&A, tuttavia, – ha concluso Sante Maiolica – non sono di facile implementazione, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale che, a vario livello, accresce la percezione del rischio e in molti casi amplia il gap valutativo tra la domanda e l’offerta. In tali circostanze, un’opzione è quella di perseguire le strategie di diversificazione, crescita e consolidamento in maniera endogena. Per supportare finanziariamente tali scelte, le aziende devono dotarsi di risorse esterne, sia sotto forma di capitale di rischio, sia di debito”.