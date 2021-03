Ecobonus al 110%: ecco la guida per evitare errori e perdite di tempo

Alens agisce da interlocutore unico e si avvale di partner specializzati e distribuiti sul territorio al fine di potere fornire una consulenza semplice, trasparente ed efficace in ogni area d’Italia per l'ottenimento del Bonus del 110% per la ristrutturazione e l'efficientamento del patrimonio immobiliare. L’Ecobonus consiste in una Detrazione IRPEF o IRES e questa può essere richiesta per edifici Residenziali, Non Residenziali e Misti.

Sono ammessi all’agevolazione:

· Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

· Titolari di un diritto reale sull’immobile;

· Condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali);

· Inquilini;

· Coloro che hanno un immobile in comodato.

Per potere accedere all’ “Ecobonus 110%”, gli interventi dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dai decreti legge, oltre a dovere assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della classe energetica più alta, da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica (APE) “ante e post intervento”.

I servizi offerti da Alens sono moltelplici: lo studio preliminare della pratica, della situazione edilizia ed impiantistica ante intervento con l’eventuale ausilio di un sopralluogo in sito; la realizzazione di certificazioni APE (ante e post intervento), richieste per attestare i requisiti minimi per l’ottenimento del bonus; il reperimento delle risorse finanziarie ed acquisizione dei crediti previsti; la compilazione ed invio della pratica e della documentazione necessaria presso ENEA; il contatto con le Aziende partner che avranno il compito di eseguire tali interventi, a meno che il committente non abbia già contatti o preferenze sulle aziende installatrici (in questo specifico caso il compito dell’azienda è interfacciarsi con tali aziende); la copertura dei costi legati alla progettazione e alla realizzazione degli interventi; la definizione della pratica, ad opere eseguite, con cessione del bonus fiscale alla stessa ESCO.

Per potere usufruire del superbonus del 110% bisogna obbligatoriamente installare una delle seguenti tecnologie trainanti:

⇨ Interventi di isolamento termico sulle superfici opache verticali e/o orizzontali (cappotto) per almeno il 25% della superficie totale dell’edificio, detraibile fino a 60.000€ ed applicabile per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio;

⇨ Installazione sulle parti comuni di edifici unifamiliari/plurifamiliari di impianti centralizzati di climatizzazione per riscaldamento e raffrescamento, impianti per la produzione di acqua calda sanitaria con caldaia a condensazione in classe A con sistema di termoregolazione evoluto o pompa di calore, detraibile fino a 30.000€.

Questi sono gli interventi cardine del bonus perché rappresentano la migliore tecnologia in termini di riqualificazione energetica delle abitazioni ed elevano il risparmio energetico.

Si sottolinea che non è necessario provvedere all’installazione di entrambe le tecnologie per ottenere tale bonus; solo una delle due è sufficiente

In aggiunta alle due tecnologie, possono esserne installate altre, collegate e rientranti anch’esse nel bonus, quali:

· Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con un vincolo relativo all’energia non autoconsumata che andrà ceduta al GSE e non potrà essere usata per ricevere ulteriori incentivi, detraibile fino a 48.000€ con un massimo di 2.400 €/kW;

· Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, non è previsto un tetto massimo di spesa;

· Finestre comprensive di infissi e di schermature solari, tetto di spesa previsto analogamente a quanto riportato per il cappotto termico;

· Tutte le opere finalizzate alla ristrutturazione edilizia dell’abitazione, come ad esempio il rifacimento delle facciate, il tetto etc.

Per curiosità o ulteriori informazioni, rimandiamo al sito https://www.alens.it/ecobonus-110-servizio-completo-per-ristrutturare-a-costo-zero/.