Covid: in Lombardia Ats e Asst verificheranno con Aria per concludere over 80 entro 11 aprile

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Saranno contattati telefonicamente , a partire da domani, dal call center di Aria e verificati successivamente da Ats e Asst gli elenchi degli over 80 che hanno ricevuto l'appuntamento per la vaccinazione entro il 2 aprile. Si tratta di 115.000 nominativi ai quali si aggiungeranno gli altri 205.000 che riceveranno la somministrazione entro l'11 aprile, data in cui è prevista la conclusione della prima inoculazione agli over 80.

La decisione è stata comunicata nel corso di un vertice presieduto dalla vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, con il Dg Giovanni Pavesi e i direttori di Ats, Asst e Irccs lombardi.