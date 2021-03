Pd: alta tensione dopo annuncio Letta, malumori nei gruppi dem**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Sconcerto e malumore”. Così fonti parlamentari dem riassumono il clima nei gruppi dopo l’annuncio del segretario Enrico Letta sui capigruppo donna in un’intervista al Tirreno. C’è chi parla di “mancanza di stile”. Ma pochissimi escono allo scoperto. Tra questi Salvatore Margiotta che tra i pochissimi ironizza via Twitter: “mi sfugge il nome della donna scelta capogruppo al posto di Benifei”.

Nelle chat che ribollono di messaggi, molti sottolineano che per gli incarichi dello stesso Letta e del ministro Orlando, “la parità di genere evidentemente non era una priorità”. Viene sottolineato come il ministro del Lavoro abbia avuto incarichi per due dei suoi “Provenzano e Misiani uno come vicesegretario ed il secondo in segreteria” entrambi uomini.

A questo punto, c’è chi scommette su esiti imprevedibili. “Tutto è possibile, il segretario sa che la nostra autonomia è garantita e le elezioni dei due nuovi presidenti avverranno a scrutinio segreto”. E chi mette in conto una possibile frattura: “Martedì i gruppi saranno divisi, per di più in una fase molto delicata della legislatura. Una spaccatura che Letta poteva evitare, se avesse usato più cautela e buon senso”.