Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Primavera delle idee significa aprirsi, ascoltare. Utilizzare questo periodo per entrare in sintonia con il Paese. Italia viva è il laboratorio politico del riformismo. Rimbocchiamoci le maniche e programmiamo il futuro. Il tempo c’è, le competenze anche”. Lo scrive in un tweet il deputato di Italia viva Mattia Mor.