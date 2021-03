Conflavoro Pmi "Dal 26 marzo una settimana senza cassa integrazione"

ROMA (ITALPRESS) - "C'è un vuoto normativo pericoloso relativo alla cassa integrazione, da riempire subito con un provvedimento urgente senza aspettare la conversione in Parlamento del nuovo decreto, perché altrimenti a fine marzo ci sarà una settimana in cui le aziende non potranno licenziare e i lavoratori non saranno coperti dalla Cig, creando un danno economico sia per le imprese sia per i dipendenti". È l'allarme lanciato da Conflavoro PMI dopo l'entrata in vigore del DL Sostegni, che prevede il prolungamento degli ammortizzatori sociali con decorrenza dal 1° aprile. "Il problema - sottolinea il presidente di Conflavoro PMI, Roberto Capobianco - è grave perché migliaia di aziende sono in cassa integrazione continua da mesi ed esauriranno prima del 31 marzo le 12 settimane di Cig o integrazione salariale ulteriori concesse dalla legge di Bilancio e da utilizzare entro quella data. Quindi con il 26 marzo, scadenza delle 12 settimane se utilizzate in continuità, si ritroveranno a non poter licenziare e a dover gestire, senza alcun sostegno, i propri dipendenti che non riceveranno la nuova tranche della cassa prima del 1° aprile". "Abbiamo quindi inviato una richiesta urgente al premier Draghi, al ministro Orlando e ai sottosegretari al Lavoro Nisini e Accoto per un provvedimento che permetta la continuità di cassa a tutte queste aziende anche per gli ultimi giorni di marzo, chiedendo che possano anticipare la richiesta di una settimana rispetto alla tabella di marcia del DL Sostegni. Inoltre - conclude il presidente di Conflavoro PMI - abbiamo chiesto che non ci sia obbligo di iscrizione ai Fondi di solidarietà, come ad esempio a FSBA che lo richiede per permettere alla aziende artigiane di fare domanda di Cig, poiché la questione è stata ampiamente chiarita dal Tar che ha ritenuto illegittimo questo obbligo". (ITALPRESS). sat/com 21-Mar-21 11:55